タレントの藤本美貴（41）が6日放送のMCを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。かつてお笑い芸人に“ガチ説教”した過去を明かされる場面があった。この日は自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏、元女優の里紗さん夫妻をゲストに迎え、神奈川・葉山でのロケの模様を放送した。2人の自宅では、お笑い好きだという里紗さんのために、お笑いコンビ「ジョイマン」がサプライズで登場し、2