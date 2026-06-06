タレントの藤本美貴が5日に自身のアメブロを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が作った夕食を絶賛した。【映像】藤本美貴の貴重な水着姿この日、藤本は「イベント終わって帰ったら夜ご飯待っててくれました」と報告し、食卓の写真を公開。庄司が夕食を用意してくれていたといい「私の大好きなカルパッチョまである!!!笑」と驚いた様子でコメントした。続けて、その腕前について「確実にクオリティ上げてます！笑」