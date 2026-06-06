開幕まであと5日に迫ったサッカーワールドカップ。メキシコのモンテレイで行われている日本代表の合宿に日本時間6日、サポートプレーヤーとして吉田麻也選手が合流しました。練習は冒頭15分のみ公開され、練習後に取材に応じた吉田選手は、「日本のために自分がまだやれることがあるなら喜んで参加させてもらいたいなと思いますし、できるかぎり長くここにチームと一緒にいられるようにしたい」と語りました。今回招集された経緯に