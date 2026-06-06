磯で女性が両手に抱えていたのは、自分よりも大きなキハダマグロ。1時間半の死闘の末に長年の夢を叶えた瞬間を、釣り旅の動画を発信している女性YouTuberが投稿したところ、「巨大マグロ+磯+女性…実現から最も遠い位置にある状況」と驚きの声が寄せられ、23万回再生を超える反響を呼んでいます。【写真】磯で釣り上げた"自分より大きな"キハダマグロ投稿主は、アウトドアや釣り旅の様子を発信するチャンネル「のび子のソトアソビ