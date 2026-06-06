カターレ富山は６月６日、J２・J３百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦（優勝決定戦）でベガルタ仙台と敵地で対戦している。０−１で迎えた39分、富山にアクシデントが発生。相手FW岩渕弘人とのボールの奪い合いで、チョン・ウヨンがヒートアップ。左腕で相手を押し倒してしまう。 この振る舞いが咎められ、主審はチョン・ウヨンにレッドカードを提示した。富山は前半のうちに数的不利の展開を強いられることにな