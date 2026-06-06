◇千葉大学野球春季リーグ戦1部、2部入れ替え戦千葉商大6―5敬愛大（2026年6月6日千葉工大）千葉大学野球春季リーグ戦の1部、2部入れ替え戦の第1戦が行われ、1部6位の千葉商大が6―5で2部1位の敬愛大に競り勝った。今秋ドラフト候補の最速156キロ右腕・吉川凌平投手（4年）は10安打5失点で完投勝利を挙げた。147球の熱投で12三振を奪い「野手が6点も取ってくれて乗っていくことができた。こういう大事な場面で勝ちきる