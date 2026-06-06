◇交流戦阪神―樂天（2026年6月6日甲子園）阪神・森下翔太外野手（25）が、楽天戦の5回、空振り三振に倒れた際、球審のストライク・ボールの判定に抗議し「暴言」で退場となった。5回2死一塁の第3打席。楽天・早川の4球目の低めのフォークで空振り三振に倒れた後に猛抗議。真鍋球審から「暴言」での退場を宣告された。この打席の初球をストライク判定された際に、首を振って不服そうな様子を見せた。3球目も自信を持