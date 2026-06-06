漫談家の綾小路きみまろ（75）が、6日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、漫談家転身前の半生を語った。鹿児島から上京し、最初の仕事はキャバレーのボーイ。サラリーマンの平均月収は当時、約6万円だったが、きみまろは1万5000円ほどだったという。店ではショーが開催されていた。司会者の回しぶりを見て「あれくらいの司会は私もできるな思った」と、上司に直談判。「“そんなことを言っていいのか？