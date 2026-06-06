女優で歌手の観月ありさ（49）が6日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫婦の関係性が似ていると思う大物芸能人を明かす場面があった。以前、観月の自宅にも行ったことがあるというパーソナリティーの和田アキ子は「私も旦那がいて、家で飲むのが好き。旦那はそんな時、自分の寝室入っちゃうわけ、マンションだけど。ありさとこの旦那はそんなん平気なの？