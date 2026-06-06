「広島−オリックス」（６日、マツダスタジアム）広島が四回に４長打を集中させて３得点をあげた。坂倉将吾捕手と持丸泰輝捕手が本塁打を放つと、森下暢仁投手が左越えの適時二塁打を放った。２−１で迎えた四回は先頭の坂倉が相手先発・田嶋から右翼ポール際への７号ソロ。「しっかり力強く振り抜けて風にも乗ってくれました。森下さんが頑張っているので援護になって良かったです」と振り返った。さらに２死後に持丸も右