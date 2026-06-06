◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ3位決定戦埼玉26―19東京SG（2026年6月6日東京・秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン2位の埼玉と同4位の東京SGが対戦し、埼玉が26―19で勝って今季3位となった。前半18分、東京SGのFB松島幸太朗（33）が、自陣で相手がファンブルしたボールを捕って80メートルを走りきり、先制トライ。前半は東京SGが7―0とリードした。引退試合となった東京SGのPR垣永真之介（34）は、