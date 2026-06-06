無医村の富山県舟橋村に９日、７年ぶりにクリニックが開院することになった。訪問診療を中心として、週３日外来診療を受け付ける。着任する医師の渡辺史子さん（４６）は「日々の健康診断から在宅での療養まで、村民の生活に寄り添った医療を実践したい」と意欲を見せている。（鶴田晃大）医学部を再受験この医院は、渡辺さんが院長を務める「ふなはしファミリークリニック」（竹内）。村では、２０１９年に「舟橋クリニック」