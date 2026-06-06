ＪＯ１、ＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを誕生させた日本最大級のサバイバルオーディションの第４弾「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ新世界」の最終回が６日、都内で開催され、日本テレビ系で生放送。日韓同時デビューを果たす１２人が決定した。グループ名は「ＫＯ１ＫＥＹＺ（コイキーズ）」。世界中のファンの心を開くという意味が込められており、文字通り世界へと羽ばたいていく。デビューが決定したのは、ＴＯＷＡ（１２位）Ｋ