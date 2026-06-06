◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（６日・マツダスタジアム）オリックス・窪田洋祐外野手が、プロ初出場を果たした。札幌日大から２５年のドラフト４位で入団した１８歳の有望株が、プロとしてのスタートを切った。４点を追う５回先頭、先発・田嶋の代打で登場。プロ初打席で広島・森下と対峙した。初球、２球目と直球を空振り。３球目はファウルで逃げたが、４球目のカットボールに手が出ず、見逃し三振を