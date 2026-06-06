◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―日本ハム（６日・神宮）得点が取り消しとなる珍事が起こった。１―０の４回２死一、二塁、日本ハムの攻撃。ヤクルト投手・広沢の暴投で二塁走者・カストロが一気に本塁を狙い生還。セーフの判定に池山監督がリクエストを要求したが、判定通りセーフとなった。しかし、池山監督は再度リクエストを要求。広沢の投球がバックネット裏と一塁ベンチの屋根の間のボールデッドエリアに入