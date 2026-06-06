◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（６日・バンテリンドーム）西武が頼れる４番、タイラー・ネビン内野手の１１号３ランで一気に逆転に成功した。初回先頭のカナリオが左前安打を放って以降、相手先発・大野に５回まで無安打に抑えられる。ところが２点を追う６回、２死からカナリオが死球を受け出塁。一塁走者・カナリオの積極的な盗塁が相手捕手の悪送球を誘い２死三塁、続く滝沢も四球を選び２死一、三塁とし