単勝１・６倍の１番人気で敗れた珍名馬にＳＮＳ上ではエールの声が多数、寄せられている。白星は挙げられなかったが、Ｘ（旧ツイッター）でトレンド入りするなど反響の大きさがうかがえる結果となった。６月６日の阪神１０Ｒ・加古川特別（ダート１８００メートル）にボクマダネムイヨ（牡３歳、栗東・東田明士厩舎、父クリソベリル）が登場。出走１２頭のなかで唯一の３歳馬だったが、前走の勝ちっぷりを評価され、断然人気で