２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希が６日までに自身のＳＮＳを更新。ドラマのオフショットを公開した。インスタグラムで「楽しく過ごしています」と始めて、「そして＃君が死刑になる前に昨日最終回でした！最後まで観（み）てくださった皆様、ありがとうございました見逃し配信もぜひみてね」と呼びかけ、「オフショット、諸々確認取れたらまた載せます」とつづり、ブルーシートの上でメガネをかけて“ピクニック”を行う