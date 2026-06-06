【モデルプレス＝2026/06/06】本田圭佑のものまねで知られるお笑いタレントのじゅんいちダビッドソンが6月5日、自身のInstagramを更新。1日限定の黒髪姿を披露した。【写真】51歳ものまねタレント「イメージがガラッと変わる」12〜13年ぶり1日限定のレアな黒髪姿◆じゅんいちダビッドソン、黒髪姿披露じゅんいちは「12〜13年ぶりの黒髪！まあ一日だけやけど。事情で一日だけ黒に。いつ以来と考えたら多分2013年くらい以来？」とコ