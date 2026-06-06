【モデルプレス＝2026/06/06】モデルの西山茉希が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。料理が並ぶ食卓を公開した。【写真】40歳2児のママモデル「食べ応え抜群」野菜もたっぷりハンバーグ定食3人分◆西山茉希、ハンバーグ定食披露西山は「＃西山食堂 ＃ハンバーグ定食」と添え、食卓の様子を撮影した動画を投稿。大きなお皿には、とろっとしたソースがかかったふっくらとしたハンバーグ、白ごはん、リーフレタスなどが盛り