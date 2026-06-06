体にいいとよく聞く「まいたけ」。肉厚でボリューム感があるため、おかずに取り入れると満足感をキープしながらカロリーを抑えられます。なかでも注目したいのが、水溶性食物繊維「β-グルカン」。糖の吸収を穏やかにする働きが期待できる成分です。今回は、そんなまいたけが血糖値対策に役立つ理由と、毎日の食卓に取り入れやすいおすすめレシピをご紹介します。「β-グルカン」が血糖値を下げるきのこには、血糖値や血圧を下げる