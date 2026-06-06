香川県高校総体2026 【香川県高校総体】6日、柔道の団体戦が香川県立武道館で行われ、男子は高松商が6年連続33回目の優勝、女子は坂出一が4年連続5回目の優勝を果たしました。 ■男子団体高松商は、初戦の小豆島中央と準決勝の英明にそれぞれ5-0で勝利、決勝は坂出一と対戦しました。決勝では先鋒の紫和純平が優勢勝ち、次鋒の長谷川優太は引き分けも、中堅の藤間大和、副将の時耕穂岳、大将の原大進がそれぞれ勝利し、4-0で6年