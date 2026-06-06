格闘技大会「BreakingDown」COOで、実業家・溝口勇児氏（41）が4日に公式X（旧ツイッター）を更新。実業家・堀江貴文氏（53）と実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）の“果たし合い”について言及した。堀江氏は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REALVALUE」に出演。そこで同大会への参戦に意欲を示すと「ずっと前から言ってるじゃん。ひろゆきとだったらやるよ、2分2ラウンドで」と宣言し、スタジオを沸かせていた