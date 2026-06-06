演歌歌手の小林幸子が5日に自身のアメブロを更新。デビューから満62年を迎えたことを報告した。【映像】藤あや子、24歳年下の夫との乾杯ショットや18歳の孫この日、小林は「2026年6月5日!!デビュー満62年を迎えました」と報告し「10歳でデビューして丸62年！」と節目の年を迎えたことを明かした。続けて、デビューのきっかけとなった番組出演時と上京する際の自身の写真を公開。「写真は、デビューのきっかけとなったTBS『歌