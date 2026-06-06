生成AI「クロード」を手がけるアンソロピックは、将来的にAIが暴走するリスクに備え、開発の減速や一時停止が有効との考えを示しました。アンソロピックは4日、自社のブログで、AIが将来的に自ら次世代のAIを開発する「自己改良」の時代が訪れる可能性があると説明しました。その上でAIの進化が加速すると人間が制御できずにAIが暴走するリスクがあるとして、利用ルールや安全対策を整備するために必要に応じて開発を減速したり