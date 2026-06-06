タレント山田邦子（65）が6日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。5月31日をもって活動を終了した嵐の思い出について語った。番組では、嵐のラストライブの模様についてVTRで紹介。山田は「すごーい。感動的ですね」と拍手した。山田はかつて、二宮和也や松本潤との共演経験もあり、「二宮くんとか松潤が、このぐらいの時（小さい頃）から仕事してるんで。まだ嵐になってない…そういう時か