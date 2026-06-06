目前に迫る2度目の大舞台に意欲を燃やしている。日本代表は現地時間5日、メキシコ・モンテレイで事前キャンプ3日目を行った。DF板倉滉(アヤックス)は「もうむしろいつでも行けるような準備はできている」と状態の良さをアピールした。昨シーズン終盤は腰痛の影響で戦列を離れ、一時は北中米ワールドカップに向けたコンディション面で不安視されていた。それでも、アヤックスでシーズン最終盤に実戦復帰を果たしてW杯メンバー入