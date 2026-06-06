日本女子代表(なでしこジャパン)は6日、大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで南アフリカ女子代表との国際親善試合を行う。午後3時50分のキックオフを前に先発メンバーが発表された。この試合が狩野倫久氏の監督正式就任後初戦となるなでしこジャパン。GK山下杏也加がキャプテンマークを巻き、南アフリカとの一戦に臨む。<出場メンバー>[日本女子代表]▽先発GK 1 山下杏也加(C)DF 2 清水梨紗DF 13 北川ひかるDF 3 南萌華DF