大きな爪痕を残してきたブンデスリーガでの2年間を経て、世代別代表でもW杯や五輪を経験したことのない日本代表MF佐野海舟(マインツ)が満を持して初の世界舞台に挑む。佐野に求められるのは中盤の幅広いエリアをカバーし、局面でボールを奪い切り、素早い攻撃につなげるという広範な役割。客観的には優勝候補ではない立場にある日本代表が世界トップレベルに張り合うためには欠かせないキーマンだ。大会初戦で対戦するオラン