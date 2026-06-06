透け感のあるシアーアイテムは、40代・50代の初夏コーデに欠かせないトレンドアイテム。軽やかな印象を演出できる一方で、インナー選びを間違えると、生活感や老け見えにつながることがあるのです。実は、大人のシアーコーデはインナー選びで完成度が大きく変わるもの。今回は、上品に着こなすためのポイントを紹介します。大人の正解は“スクエアネック＆リブ素材”シアーアイテムを着るときは、インナーの見え方が重要です。肩紐