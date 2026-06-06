「おめでとう」だけではなく「大変だったね」「すごいよ」と結果だけでなく過程にまで触れて褒めてくれる男性っていませんか？男性は本命相手に対して、“何を見ているか”が自然と変わっていくもの。特に好きな相手には、成功や結果だけでなく、その裏側にある努力や頑張りまで気になるようになるのです。結果だけではなく“過程”に興味を持つ男性は本命相手には、「うまくいってよかったね」で終わりません。資格試験に合格した