「昔はもっと楽に動けていた気がする」と感じることは増えていませんか？40代以降は、運動不足だけでなく、仕事や家事によって同じ姿勢が続く時間が増えやすくなります。その結果、体のかたさや動かしにくさを感じる人も少なくありません。そこで今回は、40代・50代が見直したい体の動かし方について紹介します。“座りっぱなし”が当たり前になっていない？デスクワークやスマホ時間が増えると、長時間同じ姿勢が続きやすくなりま