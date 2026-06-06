青森、秋田、滋賀、鹿児島、沖縄などの民謡を中心に旅する１時間半。矢野顕子さんと上妻宏光さんのライブ「やのとあがつま」に伺いました。民謡を聴いた機会は、ほとんどありません。ましてやライブで、まとめて聴くなんて人生初体験でした。それが矢野顕子さんと上妻宏光さんのライブというのですから、一生忘れられない豪華な記憶として刻まれそうです。民謡とは庶民の暮らしから自然に生まれ、また、機械がない時代、人が力を合