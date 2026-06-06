「仕事は嫌いじゃないのに、なぜか疲れる」といった感覚を抱えながら働いている人は少なくありません。一方で、忙しい時期があっても、大きく崩れずに働き続けている人もいます。その差は、体力や根性だけではなく、“消耗しにくい働き方”ができているかどうかにあります。全部を一人で抱え込まない仕事で消耗しにくい人は、責任感がないわけではありません。ただ、“自分だけで何とかしよう”を続けすぎません。例えば、早めに相