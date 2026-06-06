「ちゃんと帰れた？」「体調大丈夫？」など、以前より男性から心配されることが増えていませんか？男性は、本気で大切に思う相手ほど“気にかける行動”が増えていきます。男性の本音は、何気ない気遣いの中に表れているものです。小さな変化を見逃さない男性は本気の相手には、自然と注意が向くようになります。以前話していた仕事の悩みや体調のことを覚えていて、「その後どうだった？」と聞いてくる。こうした行動は、“興味が