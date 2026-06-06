ワイドパンツは大人世代の定番アイテム。でも、「なんだか重たく見える」「以前よりアカ抜けなくなった」と感じるなら、着こなしが少し今のトレンドからズレているのかもしれません。2026初夏は、ボリューム感よりも“軽さ”がキーワード。今回はワイドパンツを今っぽく見せるために意識したいポイントを紹介します。“太ければおしゃれ”ではないワイドパンツは体型カバーに便利ですが、横に広がりすぎるシルエットは全体を重たく