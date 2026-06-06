■しなやかに流れるように緩急のつけたダンスを披露 【動画・写真】髙橋海人とNOPPOのダンス／過去の共演ショット①～② King ＆ Prince高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）が、s**t kingzのNOPPOとダンスを踊る動画を公開した。 暗がりの中スポットライトが当たるセンターで、ラフな格好で並ぶふたり。ムーディな曲に合わせ、しなやかに流れるように、緩急のつけたダンスを披露し