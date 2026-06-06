「片付けているのに、なぜか部屋がおしゃれに見えない」と悩んでいませんか？実は、部屋の印象を左右するのは物の量だけではありません。生活に必要な物が同じだけあっても、すっきり見える家と雑然として見える家があるのです。その違いは、収納量ではなく“見え方の整え方”。今回は、生活感を抑えながら部屋を整えて「見せる収納のコツ」を紹介します。（１）“見せる場所”と“隠す場所”を分ける部屋が雑然として見える原因の