好きな人ができると、つい相手を優先してしまう。頼まれていないのに頑張ったり、無理をして合わせたり。そんな“尽くす恋愛”を繰り返す女性には、共通する残念なパターンがあります。“頼まれる前”に動いてしまう相手が困りそうなことを先回りしてやっていませんか？お店選びや予約、スケジュール調整まで全部引き受けると、相手は受け取る側になりやすくなります。尽くしすぎる女性は、“手伝う”より“代わりにやる”ことが増