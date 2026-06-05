恋が始まるときよりも、「続けたい」と思われるかどうかの方が大事。特に男性に「手放したくない」と感じさせる女性には、いくつかの共通点があります。そこで今回は、恋愛を長続きさせたい女性が取り入れるべき「行動」を紹介します。周囲への気配りを忘れない男性は「自分の彼女が誰から見ても素敵に映る」ことに誇りを感じます。レストランで店員さんにきちんとお礼を言える、友人に対しても自然に気遣えるなど、そんな姿を見た