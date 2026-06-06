◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(6日、横浜スタジアム)プロ初登板・初先発の庄司陽斗投手が序盤は好投を披露したものの、5回に捕まり失点を重ね4失点で降板となりました。庄司投手は昨季支配下契約を勝ち取り、今季は2軍で11試合に登板し防御率1.73と安定した成績を収めて、この日プロ初昇格を勝ち取りました。プロ初先発となったこの試合では、3回までヒット1本におさえる危なげないピッチングを披露。しかし4回に正木