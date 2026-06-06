1月22日に亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年86）のお別れの会が6日、東京都渋谷区の将棋会館で行われた。午後1時からの第1部には関係者や棋士が参加。黙とう後に日本将棋連盟・清水市代会長から名誉十段の追贈状が遺族に贈呈され、朝日新聞・中村史郎会長、棋士会・森内俊之会長（九段）が追悼のスピーチを行った。森内会長は加藤さんが1982年に初の名人となった時期に「自分もプロ棋士として活躍したいという意識が