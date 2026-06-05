自分では普段通りにしているつもりなのに、「なんかあった？」と男性から声をかけられたことはありませんか？男性は本命相手に対して、“何を見ているか”が自然と変わっていきます。特に表情や声のトーン、会話のテンポなど、感情の変化には敏感です。“出来事”より“感情”に興味を持つ男性は本命相手には、「何があったの？」だけではなく、「どう感じたの？」にも興味が向きます。仕事の話をしていても、出来事そのものより、