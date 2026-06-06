アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織さんが自身のインスタグラムで、4日に31歳の誕生日を迎えたことを投稿しました。 【写真を見る】【 ももクロ ・玉井詩織 】「#31」「またひとつ歳を重ねました！」百田夏菜子ともお祝いしてフォロワー「ももたまい尊い」玉井さんは「またひとつ歳を重ねました！たくさんのおめでとうをありがとう」とテキスト。衣装と部屋の内装、そしてケーキまで担当カラーの黄色に寄せ