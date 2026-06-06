MLB・ヤンキースは現地時間5日、アーロン・ジャッジ選手を右肋骨の疲労骨折のため、10日間の故障者リスト(IL)に登録したと発表しました。2日から遡って適用されます。ジャッジ選手は現地31日のアスレチックス戦に「3番・ライト」でスタメン出場したものの、7回の守備から途中交代。以降は試合への出場がありませんでした。ここまで59試合に出場し打率.248、17本塁打、38打点をマーク。リーグ5位のホームラン数を記録し、主砲として