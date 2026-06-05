浮気をする方が悪いのは明らかなのに、一方で「浮気されるほうも悪い」なんて言葉もあります。本当のところはどうなのでしょうか？そこで今回は、男性が「浮気をする理由」に迫ります。｜彼女との関係にマンネリを感じるから男性が浮気する理由の１つに彼女とのマンネリが挙げられます。いつも同じようなデート、いつも同じような会話内容など、毎日が新鮮味に欠けてしまって、つい他の女性に目が向いてしまうのでしょう。また、そ