元ヤクルトと巨人内野手でタレント長嶋一茂（60）が5日放送の、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）の特別番組「＆高嶋ちさ子のザワつく！音楽会合体3時間SP」に出演。長嶋茂雄さんの息子であることの影響について語った。一茂は「何かやって、ホメられたことをやっても『それは茂雄さんの息子だから当然よね』って、こうなるじゃん」と言及。失敗することの方が俺はもちろん多いんだけど、『長嶋茂雄の息子な