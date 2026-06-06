１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表が５日（日本時間６日）、事前合宿３日目の練習をスタートした。６日のテレビ朝日「ワイド！スクランブルサタデー」では、合宿の様子や、事前取材の長友佑都のインタビュー映像を放送。長友といえば「ブラボー！」が２２年カタールＷ杯では、ドイツ戦勝利後の「ブラボーー！」のフレーズで、日本中を熱狂させた。インタビュー映像で、「（ブラボーなどの）名言