「いつか状況は変わるはず」と思っていたのに、ふとした瞬間に現実が見えてしまう。不倫関係では、期待が大きいほど“見たくない現実”から目を背けやすくなります。ただ、関係が続く中で、少しずつ気づき始める瞬間もあるはずです。話はするのに行動が変わらない「離婚については考えている」「今はタイミングが悪いだけ」という言葉を繰り返しているのに、現実には何も変わっていない。気づけば、数ヶ月、あるいは数年経っている