LE SSERAFIM（ルセラフィム）メンバーKAZUHA（カズハ＝22）が、スリムボディー写真を公開した。4日に自身のインスタグラムに、引き締まったボディーラインが際立つカットを10枚、掲載した。韓国メディアのマイデーリーは6日「余分な脂肪なし…ダイエットを刺激する体形」の見出しで「ヘルシーな美しさを余すところなく披露。余分な脂肪のない引き締まった腹筋ライン。バレエ経験が長く、継続的なウェイトトレーニングで鍛え上げ